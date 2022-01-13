Сеул, 13 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён опережает кандидата от крупнейшей оппозиционной партии «Сила народа», экс-генпрокурора страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research.

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Согласно результатам опроса, проведенного со 10 по 12 января среди 1000 человек, за Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать 37% респондентов, а за Юн Сок Ёля — 28%.

По сравнению с результатами предыдущего опроса уровень поддержки экс-губернатора провинции Кёнгидо вырос на 1%, а уровень экс-генпрокурора не изменился.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (14%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 44%. Не одобряют деятельность главы государства 50% опрошенных.