Обнинск, Калужская область, 13 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Прокуратура Обнинска Калужской области организовала проверку публикаций, размещенных в средствах массовой информации, о смерти 18-летнего жителя города после оказания ему неквалифицированной медицинской помощи работниками Клинической больницы № 8 ФМБА России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Больница

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 18-летний житель Обнинска делал во дворе дома сальто и ударился грудью о металлическую конструкцию. В городской клинической больнице № 8 ФМБА молодому человеку сделали УЗИ, но не обнаружили опасной травмы, и врачи не стали госпитализировать пациента. На следующий день пострадавшему пришлось вызвать скорую медпомощь, так как состояние молодого человека ухудшилось, однако он умер до приезда медиков. Причиной смерти стала травма органов и внутреннее кровотечение.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил провести проверку больницы в Обнинске, врачи которой отпустили домой 18-летнего пациента с травмой. В социальных сетях руководитель области выразил соболезнования в связи со смертью молодого человека.

«Чудовищный, несправедливый случай. Мать потеряла сына, все мы — молодого, хорошего парня. Невосполнимая потеря. От всего сердца приношу глубокие соболезнования. Разумеется, будет проведена проверка. Но этого недостаточно. Со стороны правительства Калужской области в этом деле будет оказана поддержка».

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.