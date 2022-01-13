Мариб, Йемен, , 15:15 — REGNUM В провинции Мариб в Йемене повстанцы-хуситы потерпели тяжелое поражение. Об этом 13 января сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на официального представителя вооружённых сил бригадного генерала Йемена Абдо Маджали.

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По словам Маджали, военные уничтожили ряд объектов и техники хуситов, в то время как авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла серию точечных авиаударов по тылам повстанцев.

«Общее количество оружия и техники ополчения хуситов в провинции Мариб, уничтоженного с использованием артиллерии и авиации, оценивается в 80%», — заявил Абдо Маджали.