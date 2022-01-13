Мариб, Йемен, 13 января 2022, 15:15 — REGNUM В провинции Мариб в Йемене повстанцы-хуситы потерпели тяжелое поражение. Об этом 13 января сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на официального представителя вооружённых сил бригадного генерала Йемена Абдо Маджали.
По словам Маджали, военные уничтожили ряд объектов и техники хуситов, в то время как авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла серию точечных авиаударов по тылам повстанцев.
«Общее количество оружия и техники ополчения хуситов в провинции Мариб, уничтоженного с использованием артиллерии и авиации, оценивается в 80%», — заявил Абдо Маджали.