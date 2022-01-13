Москва, 13 января 2022, 14:54 — REGNUM Скорее всего, пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют задним числом начиная с 1 января 2022 года. Но фактически размер останется на прежнем уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Подсчет пенсии
Подсчет пенсии
24rus.ru
«В денежном выражении среднегодовой размер пенсии в 2022 году в России составит 18 520 рублей, в 2023 году сумма вырастет до 19 478 рублей, а в 2024 году составит 20 469 рублей.
В результате очередной индексации средняя страховая пенсия увеличится на 1401 рубль, а социальная — на 846 рублей, но с учётом разогнавшейся за прошлый год инфляции реальное увеличение составит примерно 0,2% (или 33 и 20 рублей соответственно).
Поэтому индексация пенсий на 8,6% фактически лишь оставляет размер на прежнем уровне, и все еще недостаточна для существенного повышения уровня пенсионного обеспечения в целом.
Более того, по данным Росстата, продуктовая корзина за 2021 год подорожала в среднем на 10,63%. А рост цен на продукты первой необходимости, лекарства и другие отдельные продукты выросли в цене значительно сильнее чем 8,6%.
Например:
— курятина на 26,79%
— свинина на 15,72%
— говядина на 14,93%
— гречка на 26,49%
— мука на 13,63%
— сахар на 12,24%
— морковь на 32,7%
— лук на 16,14%
— картофель на 57,3%
— капуста на 139,14%.
Поэтому, чтобы оперативно реагировать на изменение инфляции и уровня цен, необходим пересмотр системы и введение второй индексации. Такие меры предложены и предусмотрены правительством, но будут действовать лишь после 2025 года.
Пока индексация пенсий происходит только раз в год — 1 января. В 2025 году планируется, что индексация будет происходить 1 января и 1 апреля, что вполне логично: как показывает статистка, инфляцию сложно прогнозировать в быстроменяющихся современных условиях экономики.
Но надо понимать, что индексация пенсий — это дополнительные расходы.
Например, для 2022 года дополнительное финансирование для уровня не ниже фактической инфляции необходимо 150−200 млрд рублей, а общий объем дополнительных расходов на индексацию пенсии составит 549,7 млрд рублей.
Общая же сумма расходов ПФР в 2020 году составила 9 728 млрд рублей, из них только 5 449 млрд рублей — это поступление от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работающих граждан, что недостаточно и дополнительно спонсируется из других доходов бюджета.
Все доходы федерального бюджета 2021 году составили около 20,1 трлн рублей. Из них в помощь пенсионному фонду перечисляют около 4,5 трлн рублей или примерно 22,5%. Так что индексация пенсий означает, что правительство страны внимательно следит за благосостоянием и социальным обеспечением пенсионеров.
Добавим к этому различные дополнительные программы поддержки людей пожилого возраста. Например, единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей в 20 221 году, что тоже увеличивает их доходы и благосостояние.
Оперативно проиндексирован с 1 января 2022 года и вступил в силу размер МРОТ — 13 тыс. 890 рублей, и прожиточного минимума — до 12 ты. 654 рублей.
Планируется, что к 2025 году пенсионный фонд станет профицитным, что ещё больше повысит уровень пенсионного обеспечения, а высвободившиеся деньги из бюджета можно направить на развитие других социальных программ и министерств», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

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