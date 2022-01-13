Москва, , 14:54 — REGNUM Скорее всего, пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют задним числом начиная с 1 января 2022 года. Но фактически размер останется на прежнем уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Подсчет пенсии 24rus.ru

«В денежном выражении среднегодовой размер пенсии в 2022 году в России составит 18 520 рублей, в 2023 году сумма вырастет до 19 478 рублей, а в 2024 году составит 20 469 рублей.

В результате очередной индексации средняя страховая пенсия увеличится на 1401 рубль, а социальная — на 846 рублей, но с учётом разогнавшейся за прошлый год инфляции реальное увеличение составит примерно 0,2% (или 33 и 20 рублей соответственно).

Поэтому индексация пенсий на 8,6% фактически лишь оставляет размер на прежнем уровне, и все еще недостаточна для существенного повышения уровня пенсионного обеспечения в целом.

Более того, по данным Росстата, продуктовая корзина за 2021 год подорожала в среднем на 10,63%. А рост цен на продукты первой необходимости, лекарства и другие отдельные продукты выросли в цене значительно сильнее чем 8,6%.

Например:

— курятина на 26,79%

— свинина на 15,72%

— говядина на 14,93%

— гречка на 26,49%

— мука на 13,63%

— сахар на 12,24%

— морковь на 32,7%

— лук на 16,14%

— картофель на 57,3%

— капуста на 139,14%.

Поэтому, чтобы оперативно реагировать на изменение инфляции и уровня цен, необходим пересмотр системы и введение второй индексации. Такие меры предложены и предусмотрены правительством, но будут действовать лишь после 2025 года.

Пока индексация пенсий происходит только раз в год — 1 января. В 2025 году планируется, что индексация будет происходить 1 января и 1 апреля, что вполне логично: как показывает статистка, инфляцию сложно прогнозировать в быстроменяющихся современных условиях экономики.

Но надо понимать, что индексация пенсий — это дополнительные расходы.

Например, для 2022 года дополнительное финансирование для уровня не ниже фактической инфляции необходимо 150−200 млрд рублей, а общий объем дополнительных расходов на индексацию пенсии составит 549,7 млрд рублей.

Общая же сумма расходов ПФР в 2020 году составила 9 728 млрд рублей, из них только 5 449 млрд рублей — это поступление от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работающих граждан, что недостаточно и дополнительно спонсируется из других доходов бюджета.

Все доходы федерального бюджета 2021 году составили около 20,1 трлн рублей. Из них в помощь пенсионному фонду перечисляют около 4,5 трлн рублей или примерно 22,5%. Так что индексация пенсий означает, что правительство страны внимательно следит за благосостоянием и социальным обеспечением пенсионеров.

Добавим к этому различные дополнительные программы поддержки людей пожилого возраста. Например, единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей в 20 221 году, что тоже увеличивает их доходы и благосостояние.

Оперативно проиндексирован с 1 января 2022 года и вступил в силу размер МРОТ — 13 тыс. 890 рублей, и прожиточного минимума — до 12 ты. 654 рублей.

Планируется, что к 2025 году пенсионный фонд станет профицитным, что ещё больше повысит уровень пенсионного обеспечения, а высвободившиеся деньги из бюджета можно направить на развитие других социальных программ и министерств», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

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