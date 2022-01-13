Казань, , 14:52 — REGNUM В Татарии за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли более 4,5 тыс. человек. Об этом 13 января сообщает минздрав РТ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала прививочной кампании по данным на 13 января в республике против COVID-19 вакцинированы 2 млн 306 тыс. 478 человек, из них иммунизацию за минувшие сутки прошли 4502 жителя. Второй компонент вакцины получил 1 млн 866 тыс. 321 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за время пандемии подтверждено 43 958 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 355 ковид-пациентов, скончались 1506 носителей инфекции.

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