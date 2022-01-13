Куршевель, Франция, 13 января 2022, 14:51 — REGNUM Певица Клава Кока рассказала о неудачном катании на сноуборде в Куршевеле (Франция). Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 13 января.
https://www.instagram.com/reel/CYqpkkxhCWQ/
По словам певицы, после падения со сноуборда она вынуждена передвигаться на костылях. «Кости целы! А вот связки…» — написала Клава Кока в историях Instagram-аккаунта.
Ранее Клава Кока опубликовала в своих соцсетях совместные видео с отдыха в Куршевеле с певицей Ольгой Бузовой. Пользователи решили, что Бузова на момент съёмок роликов находится в состоянии алкогольного опьянения, однако Клава Кока опровергла эту информацию.
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