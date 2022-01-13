Белгород, , 14:51 — REGNUM Ежегодный пятый фестиваль вареников пройдёт в Белгороде с 13 по 15 января. В этом году организаторы планируют установить рекорд по количеству приготовленных яств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лепка вареников Николай Хижняк © ИА REGNUM

В 2022 году гастрономический праздник зимы из городского стал региональным. Фестиваль проходит на двух площадках — Соборной площади и на улице 50-летия Белгородской области. Каждый муниципалитет приготовит вареники с фирменными начинками. Запланированы кулинарные шоу, песенные конкурсы, хороводы, выступления артистов уличных театров и канатоходцев.

В основной день фестиваля, 15 января, организаторы намерены установить рекорд России — приготовить за восемь часов 60 тысяч вареников, из которых 20 тысяч раздадут гостям праздника. Для рекорда заготовили 700 кг муки и 900 кг начинки. Часть угощения направят в медучреждения и в благотворительное общество «Милосердие и забота».

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