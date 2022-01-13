Кабул, , 14:47 — REGNUM Афганская компания «Брешна» объявила, что процесс импорта электроэнергии из Узбекистана в Афганистан нормализовался после устранения технической проблемы на ТЭС, сообщает газета «8 Собх».

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В сообщении компании отмечается, что после решения технических проблем Талимарджанской ТЭС импорт электроэнергии был возобновлён около 7 часов утра 13 января.

Ранее импорт электроэнергии из Узбекистана сократился на 60% из-за технических проблем на Талимарджанской ТЭС, из-за чего некоторые провинции, в том числе столица Афганистана, столкнулись с проблемой нехватки электроэнергии.

В компании отмечают, что возможны краткосрочные сбои из-за перегрузки линий после периода дефицита электроэнергии.

Два дня назад импорт электроэнергии из Узбекистана сократился на 60%, в результате чего Кабул и ряд провинций остались без электричества.

«Брешна» недавно продлила контракт на 100 миллионов долларов на импорт электроэнергии из Узбекистана, чтобы решить проблему ее нехватки в стране, но пока эта проблема далека от разрешения.