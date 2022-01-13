Москва, , 14:45 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает у заразившихся им не очень тяжелое протекание нового заболевания, однако скорость его распространения значительно выше и потому расслабляться не стоит. Об этом 13 января заявил журналистам главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий «Омикрона», они говорят, что болеют не слишком тяжело», — сказал он, уточнив, что при заражении новой разновидностью SARS-CoV-2 меньше случав резкого ухудшения состояния, чем при заражении вариантом «Дельта».

Также Проценко рассказал, что подготовка системы здравоохранения в России к новому штамму была начата еще до Нового года и в данный момент уже все врачи для этого готовы и развернуты койки.

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «Омикрона» гораздо выше, нежели у «Дельты». Поэтому спасибо всем, кто носит маски», — добавил главврач больницы в Коммунарке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительница Якутии, вернувшаяся в республику из-за границы, заразилась новым штаммом коронавируса. Это первый случай инфицирования «Омикроном» в регионе.