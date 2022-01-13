Вашингтон, , 14:45 — REGNUM В Сети появился новый трейлер анимационного сериала The Legend of Vox Machina, основанного на популярном веб-шоу Critical Role. Ролик был опубликован на YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video.

The Legend of Vox Machina Скриншот с YouTube

Сериал расскажет о похождениях команды отвязных наёмников в масштабном фэнтези-мире. Премьера запланирована на 28 января 2021 года.

Напомним, что Critical Role — это онлайн-шоу, в котором профессиональные актёры озвучивания играют в настольную ролевую игру Dungeons & Dragons. Премьера проекта состоялась 12 марта 2021 года.

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