Ярославль, , 14:56 — REGNUM К предстоящему чемпионату мира по волейболу, который пройдёт в 2022 году в Ярославле, будет выделено 300 миллионов на ремонт городских дорог. Об этом рассказал мэр Ярославля Владимир Волков на совещании с общественниками.

Московский проспект в Ярославле Yarregion.ru

В первую очередь ремонтироваться будут улицы, по которым будут перемещаться болельщики и команды-участницы турнира. На ремонт улиц Победы и Свободы направят по 38 миллионов. В 35 миллионов обойдётся ремонт улицы Институтской, по 5 млн направят на участки улиц Большой Октябрьской, Базарной, Ямской и Которосльной набережной.

Ремонт пройдёт на Московском проспекте (44 млн) и на проспекте Фрунзе (35 млн). Там должны заменить ограждения и поставить остановочные павильоны. В список попали Красная и Привокзальная площади, Красный и Волжский спуски, улицы Советская, Кирова, Депутатская и Ушинского, а так же проспект Октября.

«Основные улицы, въездные ворота наши — Московский, Фрунзе, Институтская. Но, так же, поставил задачу обязательно запроектировать и отремонтировать пешеходные переходы над Московским проспектом. Они действительно уже капитально очень давно не ремонтировались, требуют этого ремонта», — поделился планами мэр.

Ремонт надземных переходов на Московском проспекте оценили в 19 миллионов рублей.