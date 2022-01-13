Симферополь, , 14:43 — REGNUM Отказаться от услуг сервиса бронирования Booking рекомендовано представителям гостиничного бизнеса Республики Крым, об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма региона 13 января.

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«Министерством рекомендовалось объектам размещения работать с российскими туроператорами и турагентами, с системами онлайн бронирования — резидентами РФ, а также открывать собственные каналы продаж. В январе стартует новый этап туристического кешбэка, когда турист может напрямую забронировать отдых с 20% скидкой, выбрав отель на сайте мирпутешествий. рф», — приводятся слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Как пояснили в министерстве, ранее в компанию Booking неоднократно направлялись обращения с просьбой объяснить ограничения на работу в Крыму, однако внятных ответов получено не было, при этом сам сервис в Крыму работал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд представителей гостиничного бизнеса получили уведомления от сервиса Booking об введении новых ограничениях — в частности, для крымских отелей не работает часть функций.