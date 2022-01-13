Соль-Илецк, Оренбургская область, , 14:42 — REGNUM В городе Соль-Илецке Оренбургской области 18-летний местный житель попал под уголовное преследование. Парень в ночное время перевозил ребенка вне салона автомобиля, прикрепив тюбинг к машине. Об этом сообщает пресс-службе УМВД по региону.

Тюбинг defense.gov

При движении машины пассажир выпал из тюбинга и ударился об дерево. Травмированный ребенок госпитализирован. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 ч. 1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Госавтоинспекция призывает любителей активного отдыха воздержаться от подобных смертельно опасных развлечений.