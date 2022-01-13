Москва, 13 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В случае неизбежного конфликта России следует нанести удар первой. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Комментируя возможный отказ США предоставить России гарантии безопасности, эксперт отметил, что, взяв инициативу в свои руки, Москва получит преимущества в дальнейшем противостоянии с Западом.

«Главное, чтобы 22 июня никогда не повторилось для России в XXI веке. Поэтому сейчас — какой будет принцип, если переговоры с НАТО и США провалятся, — для нас становится неизбежной аксиома: когда драка неизбежна, нужно бить первым. Ничего другого не остается», — сказал Коротченко.