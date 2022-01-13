Париж, , 14:39 — REGNUM Учителя начальных школ во Франции приняли участие в забастовке, протестуя против «беспорядка», вызванного ужесточением санитарного протокола в учебных заведениях, сообщает Le Figaro.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным министерства образования Франции, к забастовке 13 января присоединились почти 38,5% учителей. Согласно данным профсоюзов, в забастовке участвуют 75% учителей.

Каждая вторая начальная школа во Франции закрыта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский военный самолет вторгся в воздушное пространство Республики Мали.

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