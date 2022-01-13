Москва, , 14:37 — REGNUM Белоруссия не останется без поддержки со стороны России на фоне введённых в отношении республики санкций. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Белоруссия — наш партнёр, и мы её не бросаем и не бросим», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о готовности России перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из-за американских санкций в отношении Минска.

«Я оставляю без ответа ваш вопрос, — сказал пресс-секретарь главы государства. — Чувствительная субстанция».

Он также не уточнил, планируется обсуждать тему транзита белорусских удобрений на уровне руководства стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский минтранс предложил ввести санкции в отношении продукции, которая закупается, ввозится или идёт транзитом из Белоруссии. В МИД России заявили, что такая мера повлиять на обеспечение Калининградской области, Россия ситуацию без внимания не оставит.

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12 января глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис сообщил, что соглашение о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» прекратит действие с февраля 2022 года. Это значит, что госкомпания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») не сможет предоставлять белорусскому предприятию транспортные услуги, однако, это могут делать другие фирмы.