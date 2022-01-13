Курган, , 14:36 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 79 новых случаев заражения коронавирусом, из них 34 зарегистрировано в Кургане. Об этом 13 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в США The National Guard

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 81 случай.

С начала пандемии в Курганской области на 13 января подтвердили 51 885 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 397 курганцев, скончался 1031 человек (один за сутки).

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