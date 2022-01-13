Сеул, , 14:36 — REGNUM После перехода на бесплатную модель распространения онлайн-экшену PUBG: Battlegrounds удалось увеличить количество игроков почти в два раза. Об этом 13 января пишет Eurogamer.

PUBG Скриншот с YouTube

Пиковый онлайн игры почти достиг отметки 669 тыс. человек — это на 300 тыс. больше аналогичного показателя декабря 2021 года. При этом известный аналитик Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) утверждает, что переход на модель free-to-play спровоцировал и негативную динамику. Так, количество отрицательных отзывов на игру в Steam увеличилось почти в три раза.

Напомним, что PUBG: Battlegrounds — это популярная «королевская битва» от южнокорейской компании Krafton. Её релиз состоялся ещё в 2017 году.

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