Москва, , 14:42 — REGNUM Благодаря президенту Владимиру Путину Россия выбрала «умный», а не «тупой» путь развития — энергетический переход. Об этом специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил 13 января на Гайдаровском форуме.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, мир сейчас переходит от старых, невозобновляемых источников энергии — угля, нефти, газа — к новым, чистым, таким как ветер, солнце, атом и вода. Страны могут идти двумя путями — либо игнорировать необходимость энергоперехода, либо пересматривать энергосистему.

«Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. «умная стратегия»). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке», — сказал Чубайс.

Он добавил, что очень влиятельные силы отстаивали первую стратегию, но Путин в октябре 2021 года ясно заявил: Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Если бы Россия выбрала «тупой» путь развития, то через 20−30 лет безнадежно отстала бы от лидирующих экономик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Гайдаровском форуме глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия никогда не вернётся к плановой экономике.

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