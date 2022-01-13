Москва, 13 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Благодаря президенту Владимиру Путину Россия выбрала «умный», а не «тупой» путь развития — энергетический переход. Об этом специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил 13 января на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По его словам, мир сейчас переходит от старых, невозобновляемых источников энергии — угля, нефти, газа — к новым, чистым, таким как ветер, солнце, атом и вода. Страны могут идти двумя путями — либо игнорировать необходимость энергоперехода, либо пересматривать энергосистему.

«Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. «умная стратегия»). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке», — сказал Чубайс.

Он добавил, что очень влиятельные силы отстаивали первую стратегию, но Путин в октябре 2021 года ясно заявил: Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Если бы Россия выбрала «тупой» путь развития, то через 20−30 лет безнадежно отстала бы от лидирующих экономик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Гайдаровском форуме глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия никогда не вернётся к плановой экономике.

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