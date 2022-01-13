Пермь, , 14:33 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют ухудшение погодных условий. Согласно метеопрогнозу, 13−14 января пройдет сильный снег, в ряде районов ожидается метель. Осадки ослабеют днем в пятницу (14 января). Об этом сообщает ГИС-центр пермского государственного национального исследовательского университета.

Метель Goodfon.ru

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После холодной ночи днем 13 января на территории региона по мере усиления влияния глубокого циклона, получившего имя «Эльза», смещающегося с Баренцева моря, начнет усиливаться южный ветер и к вечеру температура воздуха повысится до −10…−14˚С. В ночь на 14 января и утром пройдет достаточно интенсивный снегопад с метелью. Ожидается выпадение до 4−7 мм осадков, на крайнем юге региона — до 10 мм, и метель с порывами ветра до 12−14 м/с, при температуре воздуха −7…−12˚С. На дорогах сформируется снежный накат.

По данным Пермского гидрометцентра, порывы южного ветра могут достигнуть 19 метров в секунду.

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