Кочин, Индия, 13 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Двусторонние учения PASSEX в районе порта Кочин в Индии начнут корабли индийских ВМС и Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ТОФ.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

При этом накануне отряд кораблей ТФО ВМФ России в составе гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» осуществил в порт Кочин плановый заход.

«На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе выполнения поставленных задач отряд кораблей ТОФ ВМФ России совершит плановые заходы в порты ряда стран, включая Республику Сейшельские Острова. Последний заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером «Варяг» Российского Императорского флота порта Виктория Сейшельских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в дислоцированных на территории Дагестана подразделениях береговых войск Каспийской флотилии (КФл) стартовали учебно-методические сборы со снайперами.