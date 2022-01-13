Москва, , 14:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днём российской печати, передаёт корреспондент 13 января.

Диплом Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«Государственная дума, наверное, как никакой другой орган власти, нуждается в диалоге с журналистами, представителями СМИ. Но жизнь так быстротечна, что сейчас уже каждый депутат фактически является и журналистом, и блогером. В одном лице и носителем информации, человеком, который её создает, и сейчас распространяет», — сказал Володин.

«Поэтому мир настолько изменился, он стал конкурентным. Эти вызовы, безусловно, касаются и тех, кто работает профессионально с информацией, и тех, кто нуждается в том, чтобы эта информация доводилась до граждан, потому что принцип открытости позволяет избежать большого количества ошибок. Принцип открытости — важная основа для выстраивания и диалога с гражданским обществом», — подчеркнул спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что в думском пуле постоянно работают более тысячи журналистов, которые аккредитованы в Госдуме.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил диплом победителю творческого конкурса за лучшее освещение работы Госдумы в российских СМИ за 2021 год шеф-редактору ИА REGNUM Ольге Зенькович.