Токио, , 19:47 — REGNUM Забота российского руководства о безопасности дальневосточных рубежей обеспокоила в Японии тех, кто пытается выставить Россию в виде источника угрозы. О том, какова логика подобных рассуждений и чем законные действия российских военных ужаснули японского разведчика, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Японские политики в своих публичных высказываниях стараются представить дело так. как если бы вооруженная до зубов Россия «приставала» с нехорошими намерениями к мирной и безоружной Японии. В действительности, факт ускоренной японской милитаризации последних лет спрятать затруднительно, наращивание военной мощи уже вывело Японию в ряд ведущих военных держав. Необходимость сдерживания такого «мирного» соседа представляется для России совершенно оправданной, особенно с учетом того факта, что США, главный военный союзник Японии, прямо объявили Россию врагом. Так что размышления японского разведчика, генерал-майора Эйдзи Судзуки, о российском «харрасменте» в отношении Японии интересны не только изобретением этого военно-сексуального термина, но и изложением стратегии, которую японский генерал предлагает для отражения таких «домогательств». Как же видит «пролог к Третьей мировой» японский военачальник? Читайте статью Анатолия Кошкина

Японский разведчик узрел в политике России «военный харассмент»