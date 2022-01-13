13 января 2022 | Время чтения 3 мин

Предстоящий визит в Москву президента Ирана Ибрагима Раиси, который официальный Тегеран уже квалифицирует как возможный «поворотный момент в исторических отношениях между Россией и Исламской Республикой», будет происходить на фоне попыток нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. И снова ситуация на Ближнем Востоке начинает меняется.

Станислав Тарасов, , 19:41 — REGNUM



Эр-Рияд Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что готовится пятый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом по нормализации отношений. Диалог состоится в Багдаде.

Как заявил в этой связи глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сложились благоприятные условия для нормализации отношений, что «стало возможным после прошедших в конце 2021 года двусторонних контактов». Если быть более точным, то в апреле прошлого года при содействии премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими представители Ирана и Саудовской Аравии уже проводили прямые переговоры в Багдаде. В конце сентября Тегеран и Эр-Рияд там же осуществили еще один раунд. Теперь Абдоллахиян намерен в ближайшее время после своего однодневного визита в Оман посетить Саудовскую Аравию, а в Джидду (Организацию исламского сотрудничества) могут вернуться иранские представители. Также готовятся конференции в четырехстороннем формате с участием Ирана, Саудовской Аравии, Египта и Турции по актуальным региональным проблемам.

Эксперты отмечают две основные причины, побудившие страны приостановить шестилетнее противостояние. Первая — это желание прекратить войну в Йемене, которая в прямом смысле дорого обходится обеим странам. По оценке ВВС, геополитическая задача, которую ставил Тегеран, «заключалась в стремлении создать военно-политическое образование на территории проживания шиитов — от Ирана через Ирак и Сирию — до Средиземного моря в так называемом «шиитском полумесяце». Саудовская Аравия же была убеждена, что «полумесяц» сможет превратить в «полную луну», захватив и суннитские территории. Вторая причина — попытки президента США Джо Байдена восстановить ядерную сделку с Ираном. Ключевой вопрос здесь в следующем: может ли готовящийся раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом положить конец затяжной войне в Йемене или приведет только к временному прекращению огня? Пока Иран и Саудовская Аравия, которые не ведут боевых действий друг с другом напрямую, продолжают поддерживать противоборствующие силы в вооруженном конфликте. Но теперь все их усилия направлены на то, чтобы попытаться снизить его эскалацию.

Саудовский солдат из Первой воздушно-десантной бригады беседует с солдатом Эмиратов в Йемене Saudi88hawk

Однако у этого конфликта, по оценке AFP, «несколько уровней», и потребуется создание механизмов для поддержания мира. Помимо этого, стало очевидным, что саудовская политика оказания максимального давления на Иран не сработала. Созданная под эту операцию коалиция с участием других монархий Залива и Египта развалилась, Йемен стал и для саудитов, и для иранцев настоящим тупиком. При этом в последнее время охладились отношения между Саудовской Аравией и США. Байден изменил политику и стал грозить королю Салману различными санкциями. Любопытно и то, что, как сообщала британская газета Financial Times, переговоры между Ираном и Саудовской Аравией в мае прошлого года курировал нынешний директор ЦРУ Уильям Бёрнс, который в то время находился в Багдаде и, что примечательно, проводил закрытые консультации с иранцами. Для всех очевидно, что если с Тегераном нельзя расправиться руками Эр-Рияда, то лучше договориться, отчего посредническую миссию взял на себя Ирак. Другой вопрос, насколько эффективным может быть посредничество страны, являющейся одним из главных источников противоречий между Тегераном и Эр-Риядом.

Возможно, за кулисами идут переговоры о компромиссах и линии раздела влияния в Ираке, в том числе экономического, между Саудовской Аравией и Ираном. Помимо этого, в нынешнем ирано-американском диалоге по ядерной программе Тегеран при наличии компромиссного соглашения может рассчитывать на поддержку арабских соседей, в первую очередь со стороны Эр-Рияда. Арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат» утверждает, что к сближению с саудитами Тегеран подталкивает Москва и лично президент России Владимир Путин, имея в виду важность соглашения о сокращении добычи нефти между странами — членами ОПЕК и теми, кто не входит в картель. Для этого требуется добиться согласия внутри ОПЕК, прежде всего между Саудовской Аравией и Ираном. Не стоит также забывать и тесное партнерство Москвы и Тегерана в Сирии. Но многое станет ясно в ходе готовящегося визита в российскую столицу президента Ирана Ибрагима Раиси, который официальный Тегеран уже квалифицирует как возможный «поворотный момент в исторических отношениях между Россией и Исламской Республикой».

Ибрагим Раиси Hossein Razaqnejad

Одним словом, складываются предпосылки для успешного диалога между Эр-Риядом и Тегераном. Иначе хаос в регионе будет только усугубляться, чем может воспользоваться общий враг в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это никому не нужно.