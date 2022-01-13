Самара, , 14:32 — REGNUM Шестой кассационный суд в Самаре оставил без изменения приговор о реальных уголовных сроках трем бывшим полицейским, которых обвинили в изнасиловании своей коллеги в Уфе. Об этом 13 января сообщает ГТРК «Башкортостан».

За решеткой Svopi.ru

По информации журналистов, кассационный суд в Самаре отменил апелляционный приговор Верховного суда Башкирии трем экс-сотрудникам полиции республики и изменил его в части гражданского иска.

Отмечается, что ранее принятое решение о солидарном возмещении морального вреда потерпевшей в размере трех миллионов рублей направлено на новое рассмотрение. При этом сроки, к которым они ранее были приговорены, оставлены без изменения.

Сообщается, что экс-полицейские с адвокатами участвовали в заседании удаленно, по видеосвязи. Потерпевшая со своим представителем присутствовали на процессе очно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июне 2021 года двое подсудимых по этому делу были приговорены к семи годам лишения свободы, один фигурант уголовного дела приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Было установлено, что вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознаватель Отдела МВД РФ по Уфимскому району подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД РФ по Уфимскому району.

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