Москва, , 14:25 — REGNUM В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым недавние события, которые произошли в Казахстане. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Кремля.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Kremlin.ru

«Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента (Казахстана) Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ходе обмена мнениями по вопросам двусторонней повестки дня главы двух стран также подтвердили настрой на последовательную реализацию договорённостей, которые были достигнуты во время визита узбекского лидера в Москву в ноябре минувшего года, для дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.