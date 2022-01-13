Брюссель, 13 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готов «положить на стол переговоров» свои конкретные предложения по безопасности, чтобы в дальнейшем обсуждать их с Москвой. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 января на пресс-конференции в Брюсселе.

Nato.int Йенс Столтенберг

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Он отметил, что на прошедшем заседании Совета Россия — НАТО российская сторона не была готова ответить на предложения альянса по дальнейшим встречам и переговорам. Однако в НАТО надеются на согласие России.

«Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией», — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Столтенберг заявил о существовании серьёзных и труднопреодолимых разногласиях между членами НАТО и РФ.

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