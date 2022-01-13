Абакан, , 14:23 — REGNUM В Хакасии готовятся к возможной новой волне пандемии коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, очередной всплеск заболеваемости вирусологи связывают с распространением заразного штамма «Омикрон».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В связи с этим на базе Абаканской городской больницы предложено создать дополнительную лабораторию по ПЦР-тестированию на COVID-19. Будет увеличено число экспресс-тестов, а к работе планируется привлечь не только студентов-медиков, но и волонтёров.

«Также будет выделен дополнительный транспорт, в том числе для доставки лекарств амбулаторным больным… На случай увеличения числа тяжелых пациентов необходимо предусмотреть достаточный резерв аппаратов ИВЛ», — отметили в правительстве.

По расчётам республиканского минздрава, в случае такого же резкого подъёма заболеваемости, как в Европе, Хакасии потребуется развернуть за несколько дней более 1 тыс. коек дополнительно. В настоящее время общий коечный фонд составляет менее 680 коек.