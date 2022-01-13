Индианаполис, США, , 14:20 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:100.

Джелейн Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 34 очка. Кроме того, Джейсон Тейтум набрал 33 очка.

В составе «Индианы» центровой Майлз Тёрнер набрал 18 очков.

«Бостон» одержал 21-ю победу в 42 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 27-е поражение в 42 играх и идёт на 26-м месте.

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