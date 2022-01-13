Лондон, , 14:20 — REGNUM В коллекционное издание ролевой игры Starfield войдут умные часы с операционной системой Android. Об этом 13 января пишет VGC.

Starfield Скриншот с YouTube

Часы были разработаны британской компанией The Wand Company и получили название LPV6 Chronomark Smartwatch. Ранее Bethesda уже показывала эти часы в одном из роликов, посвящённых Starfield.

В сети также было обнаружено руководство к LPV6 Chronomark Smartwatch. Согласно описанию, часы можно будет подключать к телефону через Bluetooth.

Напомним, что Starfield — это масштабная ролевая игра, релиз которой должен состояться в 2022 году. Точная дата выхода проекта пока неизвестна.

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