Джакарта, 13 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 793 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 13 января в Индонезии выявили 4 268 890 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, коронавирусом за сутки переболели 385 человек. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 117 347 человек.

За сутки от COVID-19 умерли пять человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 155 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировали 7388 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ.