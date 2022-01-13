Аль-Хасеке, , 14:23 — REGNUM Подразделения турецкой армии и её союзников из числа боевиков радикальных группировок, обстреляли ряд населённых пунктов в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, под обстрел попала деревня Умм-эль-Хайр в районе Абу-Расин и посёлок Аль-Абуш в районе Таль-Тамер.

Отмечается, что в результате обстрела было уничтожено несколько жилых домов и частных транспортных средств. Десятки семей местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от постоянных обстрелов.

Турецкая артиллерия размещена в районе города Рас-аль-Айн. Главной целью обстрелов становятся позиции курдских ополченцев, которые регулярно атакуют патрули турецкой армии.