Ванкувер, Канада, , 14:19 — REGNUM Благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда» в Ванкувере (Канада) направил уведомление о выселении семьям с непривитыми от коронавируса детьми. Об этом 12 января сообщил The Scoop.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным СМИ, отец ребёнка, больного лейкемией, Остин Фургасон, опубликовал в социальных сетях видео, в котором показал письмо о выселении от «Дома Рональда Макдональда». «Все жильцы, взрослые и дети старше 5 лет, которые не вакцинированы, должны быть выселены к концу января. Как же это зло и подло… Культ COVID гораздо опаснее, чем сам COVID», — комментирует он.

Как отмечает The Scoop, в самом письме от 10 января 2022 года указано, что с 17 января любой человек в возрасте от пяти лет и старше, посещающий объекты фонда, должен пройти двухэтапное вакцинирование. Исключение составляют те, кто уже имеет регистрацию в семейной гостинице — они должны вакцинироваться хотя бы одной дозой до 31 января 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Дом Рональда Макдональда» — это благотворительный фонд, предоставляющий временное жильё для семей с тяжелобольными детьми. Организация является социальным проектом американской сети ресторанов McDonald's.

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