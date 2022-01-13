Салехард, , 14:18 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом, один из них зафиксирован у одного вахтового работника. Об этом 13 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 37 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 172 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 13 января подтвердили 62 51 случай заражения коронавирусом, вылечился 58 491 человек, скончались 968 ямальцев.

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