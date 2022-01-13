Волгоград, 13 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Реабилитационный корпус с водолечебницей возведут на территории больницы скорой помощи № 7 в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе администрации региона.

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Крупное многопрофильное лечебное заведение обслуживает порядка 40 тысяч населения. По решению властей, на больничной территории возведут современный реабилитационный корпус — в первом квартале 2022 года будет полностью завершена проектно-сметная документация и подготовлены конкурсные процедуры, а к концу года начнётся строительство.

«На территории Волгоградской области по большому счёту очень мало элементов реабилитации. Поэтому на базе седьмой больницы мы реализуем пилотный проект по созданию самой современной — трёхуровневой — системы реабилитации, который позволит оказывать людям высококачественную медпомощь по этому направлению. Это касается и «ковида», и опорно-двигательного аппарата, и онкозаболеваний», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

За период с 2014 года в обновление материально-технической базы и дооснащение современным оборудованием больницы скорой помощи № 7 было вложено 1,2 млрд руб.