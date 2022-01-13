Токио, , 14:15 — REGNUM Экшен-игра Monster Hunter Rise попала в ТОП-10 самых популярных проектов сервиса Steam спустя всего пару часов после релиза. Об этом 13 января сообщает портал PCGamesN.

Monster Hinter Rise Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пиковый онлайн в Monster Hunter Rise почти достиг отметки в 91 тыс. игроков. Сейчас игра находится в списке самых популярных проектов между такими хитами, как Rust и New World.

PCGamesN отмечает, что показатели Rise всё же не смогли сравниться с показателями её предшественницы — Monster Hunter World. В дёнь её релиза игрой заинтересовались более 240 тыс. человек.

Напомним, что изначально Monster Hunter Rise была эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch. Её оригинальный релиз состоялся в 2021 году.

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