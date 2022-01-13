Абакан, , 14:14 — REGNUM В Хакасии правоохранители ищут вандалов, повредивших объекты культурного наследия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, ранее неизвестные расписали памятник археологии «Пещера Тохзасская-1».

Памятнике археологи «Пещера Тохзасская-1». Хакасия Правительство Хакасии

На фотографиях с мест видно, как стены пещеры исписаны надписями «Семья Шмайсер. 2021», «Богучаны 2021. Владя, Катя» и так далее. Причём, если некоторые надписи нанесены краской, то другие были нацарапаны.

Возбуждено уголовное дело, по которому нарушителям грозит штраф в размере до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Свидетелей происшествия просят обратиться в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия региона.

«Забота о сохранении исторического и культурного наследия является обязанностью каждого, и только наше общее бережное и ответственное отношение к памятникам истории и культуры позволит сохранить уникальное наследие Хакасии», — отметили в правительстве.