Кострома, 13 января 2022, 14:16 — REGNUM Общественную палату Костромской области упрекнули в «пиар-истерии» из-за просьб об отмене запрета на смертную казнь для лиц, совершивших тяжкие преступления против детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обращение ОП в Госдуму было связано с похищением и убийством пятилетней девочки в Костроме.
Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев считает, что реакция совещательного органа должна была быть иной.
Как ранее писало ИА REGNUM, в обращении ОП просила присоединиться к просьбам об отмене моратория на казнь Костромскую областную думу. Однако, заксобрание решило придержаться более умеренной позиции. Председатель думы Алексей Анохин обратился к представителям политических фракций с призывом «консолидировано обратиться в федеральный парламент» о срочном принятии Закона о пожизненном заключении для педофилов. Такой проект может быть принят Госдумой до 1 февраля 2022 года. О том, что это будет «правильно», 13 января заявил Вячеслав Володин.
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