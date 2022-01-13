Кострома, 13 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Общественную палату Костромской области упрекнули в «пиар-истерии» из-за просьб об отмене запрета на смертную казнь для лиц, совершивших тяжкие преступления против детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обращение ОП в Госдуму было связано с похищением и убийством пятилетней девочки в Костроме.

Adm44.ru Общественная палата

Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев считает, что реакция совещательного органа должна была быть иной.

«Это уже какая-то пиар-истерия с подачи общественной палаты. Причём в день похорон (информации об обращении в Госдуму появилась в социальных сетях 6 января — ИА REGNUM), когда многие жители молча несли цветы и приходили проститься с Вероникой Николаевой. В таком шоке требуется день тишины, «минута молчания», безмолвная молитва в знак скорби и памяти. Это традиция, не нарушаемая ни в одном обществе… Уже потом наступает время принятия решений и действий. Я понимаю, если бы совет «мудрейших» собрался для того, чтобы обратиться об установлении траура в этот день. Или с официальными соболезнованиями родным и близким. Обращением к обществу, в конце концов, о необходимости приходить на помощь друг другу в память о девочке. Уж если совсем не могли в этот день скорби помолчать. Неужели боялись, что кто-то вас опередит, или что на завтра об этом забудут, или не поддержат?», — написал на личной странице в Facebook депутат.

Как ранее писало ИА REGNUM, в обращении ОП просила присоединиться к просьбам об отмене моратория на казнь Костромскую областную думу. Однако, заксобрание решило придержаться более умеренной позиции. Председатель думы Алексей Анохин обратился к представителям политических фракций с призывом «консолидировано обратиться в федеральный парламент» о срочном принятии Закона о пожизненном заключении для педофилов. Такой проект может быть принят Госдумой до 1 февраля 2022 года. О том, что это будет «правильно», 13 января заявил Вячеслав Володин.