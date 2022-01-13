Эн-Набатия, , 14:14 — REGNUM Взрыв прогремел в районе Хумине на юге ливанской провинции Набатия. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на свои местные источники.

Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21 Hassanlamaa22

По данным источников, в этом районе находился один из ракетных арсеналов ливанской группировки «Хезболла».

По информации источников Al-Hadath, на место происшествия оперативно прибыло большое количество вооружённых бойцов группировки, которые оцепили район. В частности — отряды «Хезболлы» закрыли въезд машинам скорой помощи и чрезвычайных служб.

Данные о расположении баз «Хезболлы» попали в руки израильских военных после того, как подразделению спецназа удалось захватить запущенный из Ливана беспилотник. Как сообщает Al-Hadath, захваченные данные позволяют сделать выводы о перемещении сил «Хезболлы» у северных границ Израиля.