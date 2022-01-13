Токио, , 14:09 — REGNUM Президент японской студии Platinum Games Кэнъити Сато объявил о своей отставке. Об этом 13 января пишет портал VGC.

Геймеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь на его должности будет трудиться Ацуси Инаба — ранее он был вице-президентом студии и главным продюсером отдела разработок. Как сообщает сам Сато в своём заявлении, он решил отказаться от поста президента, чтобы «активизировать усилия компании по созданию новых видеоигр».

Добавим, что студия Platinum Games известна по своим видеоиграм в жанре экшен. Её самыми популярными проектами являются Bayonetta, NieR: Automata и Metal Gear Rising: Revengeance.

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