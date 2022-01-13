Москва, , 14:08 — REGNUM Пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 01 февраля 2022 года на 8,6%, что на 0,2% выше инфляции по итогам 2021 года. (8,4%). Это, безусловно, значимый шаг российских властей в поддержку пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсия

«Причем в феврале будут также произведены доплаты за недополученную в январе индексацию (январские пенсии были проиндексированы на 5,9%).

Таким образом, с февраля будут доиндексированы фиксированные выплаты (до 6 тыс. 564,3 руб) и величина индивидуального пенсионного коэффициента (до 107,36 руб).

После индексации, пенсия окажется выше на 1000 руб. только у тех пенсионеров, чья пенсия сейчас составляет не менее 11 тыс. 600 руб. в месяц.

При более низкой базе повышение окажется ниже, а при более высокой, — выше. Например, при средней по России на 2021 г. (16 тыс. 780 руб) размер увеличения составит 1 тыс. 443 руб.», — привела цифры эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию. Об этом президент РФ Владимир Путин 12 января в ходе совещания с правительством.

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