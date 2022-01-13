Новосибирск, , 14:07 — REGNUM В Новосибирской области появились случаи госпитализации пациентов с коронавирусом, которые были привиты более шести месяцев назад и вовремя не прошли ревакцинацию. Об этом на брифинге оперативного штаба сегодня, 13 января, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Рекомендации ВОЗ предусматривают, что в период пандемии ревакцинация должна осуществляться по прошествии шести месяцев после вакцинации. У многих сейчас наступает время ревакцинации, не оставляйте это на потом, приходите в пункты вакцинопрофилактики», — призвал в ходе брифинга министр.

По официальным данным, на сегодня первым компонентом привились уже более 1 млн 407 тысяч новосибирцев. Полный курс вакцинации прошли более 1 млн 333 тысяч человек.