Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Все автомобили, которые оказались в горячей воде на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения, покинул опасную зону. Об этом 13 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Машина попала в разлив горячей воды на севере Петербурга. (цитата группы «ВК» ГАЗОН СПБ) Https://vk.com/gazonsever

Напомним, утром 13 января у дома 51/1 по Гражданскому проспекту произошло технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 500 мм. К 09:25 мск оно было локализовано аварийно-восстановительной бригадой. В зоне подтопления оказались два автомобиля, которые угодили передними колесами в горячую воду.

«Первый автомобиль не пострадал и самостоятельно покинул территорию. Вторую машину в 13:00 мск погрузили на эвакуатор. Нанесенный автомобилю ущерб оценили страховые комиссары, вызванные на место», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что компенсация причиненного в результате технологического ущерба третьим лицам производится в рамках заключенных в соответствии с законом договоров страхования гражданской ответственности ГУП «ТЭК СПб». «По словам водителя пострадавшего авто, он выезжал из двора на Гражданский проспект, проигнорировав сильное парение, и угодил в разлив теплоносителя», — отметили в «ТЭК СПб».

В настоящее время энергетики продолжают работать на месте технологического нарушения. Специалисты приступили к ремонтным работам.

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