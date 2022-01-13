Симферополь, , 14:06 — REGNUM Власти Республики Крым намерены просить правительство РФ ввести мораторий на требование об обязательной замене старых газовых баллонов. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов 13 января.

Газовый баллон Gaz-kom.ru

«Принято решение направить обращение в адрес правительства Российской Федерации с просьбой ввести мораторий сроком на два года для Республики Крым на решение об обязательной замене газовых баллонов, чей срок эксплуатации составляет более 20 лет», — написал Аксёнов.

Он пояснил, что ГУП РК «Крымгазсети» будет осуществлять эксплуатацию старых газовых баллонов в штатном режиме.

Как напоминает ИА REGNUM, «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» с 1 января 2019 года запрещают эксплуатацию баллонов, использующихся более 20 лет.

Добавим, что ограничения по срокам службы газовых баллонов были введены в 2014 году. Срок службы газовых баллонов определяет организация-изготовитель, указывая его на паспорте изделия, при отсутствии таких данных срок эксплуатации составляет не более 20 лет. Также раз в пять лет баллоны должны проходить освидетельствование. Требование, отметим, распространяется на баллоны, изготовленные после 1 февраля 2014 года. Для баллонов, выпущенных ранее, срок службы определен в 40 лет.