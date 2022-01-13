Саратов, , 14:22 — REGNUM В предстоящие сутки в Саратовской области подморозит до —25 градусов. Предварительный прогноз на 14 января составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Голуби зимой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В ночь на 14 января местами по Саратовской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит —14…—19 °C, при прояснении до 25 °C мороза. Днем ветер усилится до 20 м/с, пройдет сильный снег, метель, возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. На дорогах снежные заносы. Температура воздуха в светлое время суток будет около —15 °C.

15 января столбики термометров в Саратовской области не опустятся ниже отметки в минус 13 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, мэр Саратова Михаил Исаев в связи с неудовлетворительной уборкой тротуаров от снега и наледи и несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов, административных зданий привлек к дисциплинарной ответственности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева и председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко.

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