Токио, 13 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В японских префектурах Сага и Акита в четверг, 13 января, были выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 13 января сообщает агентство Киодо.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Новые заразившиеся <…> штаммом «Омикрон» нового коронавируса были зарегистрированы в (префектурах) Акита и Сага 13-го января», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого новая разновидность SARS-CoV-2 была выявлена во всех 47 префектурах Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о выявлении первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в регионе.