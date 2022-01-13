Рязань, , 14:08 — REGNUM В Рязанской области 13 января выявлено 74 новых носителя коронавируса, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались ещё восемь человек.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 62 626 жителей. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 22 980 граждан. За минувшие сутки выписаны после лечения 28 пациентов, всего выздоровели 58 154 человек.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистке региона от осложнений при коронавирусе уже 2 661 запись.