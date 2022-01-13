Москва, , 13:59 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Кремля.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Kremlin.ru

«Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в Казахстане, предпринимаемых с учётом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался тогда, когда власти республики решили, что ситуация в стране стабилизировалась.

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